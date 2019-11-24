Вашингтон, 24 ноября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. В США всё больше людей хотели бы, чтобы они были похоронены различными экологическими способами. Об этом сообщает портал PHYS.ORG.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Уже 72 кладбища в США предлагают хоронить людей не в обычных гробах, а в дубовых рощах, в неглубоких могилах, завёрнутых в биоразлагаемые кожухи, окружёнными листьями для ускорения разложения и возврата органических веществ тела в почву. В качестве надгробий на таких кладбищах лежат обычные валуны без надписей.

Пока только семь из таких кладбищ официально зарегистрированы органом по сертификации отрасли — Советом по экологическим похоронам. В некоторых штатах существуют ограничения на альтернативные захоронения, но экологические проводы в последний путь набирают популярность.

По данным Зеленого похоронного совета ежегодно в землю сбрасывается более 4 млн галлонов бальзамирующей жидкости, 64 000 тонн стали и 1,6 млн тонн бетона.

Предыдущим экологическим веянием было завещание о кремировании останков. Так, в настоящее время около половины всех умерших в США подвергаются кремации, в то время, как в 1960-х годах этот показатель составлял всего 4%. Однако, сжигание тела по расчётам производит примерно те же выбросы, что и проезд 800 км на автомобиле.

По данным опроса, 52% американцев проявили интерес к варианту «зеленого захоронения». Некоторые штаты принимают специальные законы, разрешающие экологические похороны. Так, в штате Висконсин принят закон, разрешающий щелочной гидролиз — экологически чистую форму кремации жидкостью, в которой используется раствор под давлением для быстрого разложения тела.

Ранее в этом году в Вашингтоне был принят закон, разрешающий «компостирование» человека технологией быстрого превращения человеческие тела в удобрение. Против закона выступила только католическая церковь, представители которой заявили, что компостирование человека не уважает тело таким образом, как этого учит церковь.

«Католическая церковь настоятельно рекомендует, чтобы тела умерших были похоронены на кладбищах и в других священных местах», — говорится в заявление католической церкви в Вашингтоне.

Вместе с тем на популярность нового вида захоронений влияет и их цена. Так обычные похороны в США стоят более $8 000, а средний участок захоронения стоит дополнительно от $1000 до $4000. Операторы похорон под деревом просят от $2000 до $4500 за свои услуги и участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор штата Вашингтон Джейми Педерсен заявил, что вынесет на рассмотрение в законодательном собрании штата вопрос о легализации компостирования человеческих останков.