Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В рамках XIV Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур», который стартовал 26 ноября в Санкт-Петербурге, открывается фотовыставка «Я здесь живу». Масштабная экспозиция в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа займет несколько секций, центральное место которой посвящено проекту «Победили вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глеб Турков Из серии: «Портреты ветеранов» Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Лебедева (1924 г.р.) Поступила на службу в 1942 г. медсестрой на временно-военный санитарный поезд 46. Участвовала в боях, в том числе под Ленинградом и Сталиниградом. г. Рига, Латвия

Андрей Лыженков «Солдатская душа любит ППШ» Ветеран Великой Отечественной Войны: Зарудин Юрий Федорович. Герой Советского Союза. Зайцева Гора, Калужская область, Россия

Главными героями фоторабот стали ветераны со всего мира: от Канады до Австралии. Фотографии — это рассказ молодого поколения, которое не столкнулось с ужасами войны, о ветеранах, победивших фашизм и даровавших мир своим потомкам, людях, которых они ценят и уважают.

Стейси Персел «Портреты ветеранов Второй мировой войны» Джон Мониц, ВМС США, электрик 1 класса Время службы: 1943- 1945 гг. Место службы: военный корабль USS Isherwood DD520, Атлантический и Тихий океаны г. Чалстон, штат Южная Каролина, США

«Порой, переписывая историю, мы забываем, что за каждым историческим событием стоит жизнь человека.Не всех вместе, а каждого одного — жизнь наполненная горечью войны, лишениями и радостью одержанной победы. Когда прошла война, мы все становились свидетелями лжи о ней и пропаганды, надуманных историй, рассказанных не участниками войны. Фотографии наших живых ветеранов почти 75 лет спустя защищают себя и нас от вранья, искажений, они обращены в будущее к новым поколениям. Победители оберегают, прежде всего, каждый свою Победу. Наш проект — это ещё одна возможность всему журналистскому сообществу, и просто всем желающим посмотреть на лица победителей без излишнего пафоса и фотошопа», — заявил председатель оргкомитета XIV медиафорума «Диалог культур» Ашот Джазоян.

Отметим, что организаторы фотовыставки получили порядка полутора тысяч работ от фотожурналистов из 17 стран. На выставке представлены 120 лучших.