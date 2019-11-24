Лондон, 24 ноября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Британские ученые попытались выяснить, что чувствует человек, находящийся в коме. Об этом 24 ноября сообщает «АиФ» со ссылкой на фильм BBC «Coma».

Ekakhubuluri.wordpress.com Кома

Исследования показали, что от 30 до 40% пациентов, находящихся в коме, частично или полностью находятся в сознании. Однако, ученые долгое время не могли найти способ, который позволил бы им общаться с таким больными.

Нейробиолог Адриан Оуэн установил, что связь с пациентами в коме можно держать прибегая к возможностям функциональной магнитно-резонансной томографии. Так, эксперимент показал, что мозг, просвечиваемый томографом, реагирует свечением в той или иной своей части в ответ на вопросы, задаваемые врачом. Кроме этого, исследователи выяснили, что человек в коме чувствует жажду и сильный страх.

«С точки зрения патофизиологии любая кома заканчивается не позже чем через 4 недели (если не наступила смерть пациента). Вегетативное состояние считается постоянным, если продолжается от 3−6 месяцев до года», — прокомментировал исследования английских врачей директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские учёные смогли вывести из комы человека, пролежавшего в этом состоянии 15 лет. Для этого они провели электрическую стимуляцию блуждающего нерва, который связывает между собой различные участки мозга. В результате пациент начал реагировать на слова и действия окружающих и исполнять простые команды. Он заново научился следить за предметами глазами, двигать шеей, начал реагировать на резкие движения и проявлять другие реакции.