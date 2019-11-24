Краснодар, 24 ноября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Первые проектные решения новой автомагистрали, соединяющей Сочи и Джугбу, могут появиться в декабре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства транспорта России Евгения Дитриха.

Humanitas2016 Минтранс

«Первые наметки [новой трассы] мы, скорее всего, сможем увидеть в декабре, а обсуждение этих подходов можем начать в первом квартале будущего года», — заявил министр.

Он уточнил, что необходимость строительства новых трасс и переноса железнодорожных путей давно назрела, так как Краснодарский край на сегодняшний момент активно развивается как туристический регион России.

Кроме этого, автодорожные магистрали позволят разгрузить единственную дорогу к курортам края — А-147 Джубга — Сочи, став тем самым дублерами этой трассы. Первоначально будут рассмотрены возможности строительства дороги с наиболее загруженных участков — обхода Сочи и Туапсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтранс из-за высокой цены (1,6 трлн рублей), а также технически сложного проекта счёл строительство новой четырёхполосной трассы длиной 119 км от Джубги до Сочи нецелесообразным. Она должна была разгрузить существующий двухполосный серпантин от Джубги до олимпийской столицы, который сильно не справляется с нагрузкой: пробки растягиваются на километры, случается и так, что движение полностью останавливается.

В настоящее время Росавтодор уже представил ведомству проект новой дороги. Её длина составит 80,5 км от Туапсе до Сочи, а стоимость строительства обойдётся в полтора раза дешевле — 1 трлн рублей. Кроме того, значительно увеличены сроки реализации проекта — вместо 2024−2025 гг, предполагаемых ранее, завершить строительство объекта теперь планируется в 2037 году.