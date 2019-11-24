Копенгаген, 24 ноября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Учёные выяснили, что одним из механизмов устойчивости бактерий к антибиотикам является возможность посылать предупреждающие сигналы своим сородичам. Об этом 23 ноября сообщает Journal of Bacteriology Американской ассоциации микробиологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бактериологическая лаборатория

В опытах над бактерией Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), которая часто поражает больных с муковисцидозом легких, учёные из Университета Копенгагена и Калифорнийского университета обнаружили, что бактерии просто плавают вокруг «опасной зоны», где находятся антибиотики и бактериофаги (вирусы, специфически поражающие бактерии). Каким-то образом они посылают друг другу сигналы и в результате действуют как единый организм.

Поскольку инфекции, вырабатывающие антибиотикорезистентность, представляют серьёзную проблему, понимание механизма устойчивости, позволит разработать новые способы борьбы с возбудителями опасных инфекций, утверждают учёные.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что учёные обнаружили, что бактерии-возбудители инфекций могут изменять форму, чтобы избежать обнаружения иммунной системой и противостоять антибиотикам.