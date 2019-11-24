Ашхабад, 24 ноября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Генеральный директор организации по культурному наследию, туризму и ремеслам иранской провинции Хорасан Резави Макрамифар обсудил с генеральным консулом Ирана в туркменском городе Мары Расулом Джафари перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма, передает «Orient».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Участники встречи отметили необходимость чаще проводить совместные иранско-туркменские культурные и творческие мероприятия.

Особое внимание они уделили вопросам, касающимся оздоровительного и этнографического туризма.

Для привлечения туркменских туристов иранские власти упростили визовые требования для въезда в Иран для граждан Туркмении и планируют организовать прямые авиарейсы из города Мары в иранские Мешхед и Боджнурд.