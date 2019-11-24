Полотняный завод, Калужская область, 24 ноября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. В посёлке Полотняный Завод Калужской области сегодня, 24 ноября состоялась церемония освящении храма Преображения Господня, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Admoblkaluga.ru В совершении «Чина Великого освящения храма» с освящением трех престолов и в божественной литургии принял участие митрополит Калужский и Боровский Климент

Для восстановления первоначального облика здания были проведены археологические раскопки, исследованы архивы. Для поиска и привлечения средств был сформирован Попечительский совет под руководством главы областного парламента Виктора Бабурина.

В 2015 году в отреставрированной усыпальнице состоялось перезахоронение останков семьи рода Гончаровых. В 2016 году начала работу воскресная школа. В 2018 году на храме освятили купола, накупольные кресты и колокола. В совершении «Чина Великого освящения храма» с освящением трех престолов и в божественной литургии приняли участие митрополит Калужский и Боровский Климент, а также губернатор области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, члены правительства региона, реставраторы, потомок рода Гончаровых, депутаты и местные жители. «Каждый хотел, чтобы здесь был храм, — сказал владыка Климент. — Когда мы вместе — наша вера крепче».

Это место неразрывно связано с историей России. Храм Преображения Господня первоначально был построен в 1741 году Афанасием Абрамовичем Гончаровым — калужским купцом и промышленником, одним из организаторов бумажного и полотняного производства в России, родоначальником дворянского семейства Гончаровых и прапрадедом Натальи Гончаровой-Пушкиной. В храме свершались все таинства этого рода, была сооружена усыпальница. К 1760−70 годах, был построен усадебный комплекс Гончаровых. В 1812 годы после Малоярославецкого сражения в усадьбе находилась главная штаб-квартира главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова. В 30-х годах. XIX века здесь неоднократно бывал А.С. Пушкин. В 1850 году в храме Преображения Господня венчался Н.И.Пирогов — знаменитый хирург, основатель военно-полевой хирургии и основоположник отечественной школы анестезии. В 1920-е годы. храм разрушили, в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годах серьезно пострадал и усадебный комплекс.