Киев, 24 ноября, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Киеве в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист Украины Давид Бабаев, озвучивший папу дяди Фёдора в украинской версии мультфильма «Дядя Федор, пес и кот». Об этом 24 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Facebook актер Вячеслав Василюк.

Rusdram.com.ua Давид Бабаев

«Умер Давид Бабаев… Светлая память…» — говорится в его сообщении.

Напомним, советский и украинский актер театра и кино Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра.

С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни служил в театре имени Леси Украинки, на протяжении почти 50 лет был ведущим актёром труппы. В фильмографии артиста насчитывается порядка 40 работ, среди которых роли в кинолентах «Сердца трех», «День рождения буржуя», «Роксолана», «Выкуп» и многих других.