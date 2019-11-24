Красногорск, 24 ноября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Победителей первого финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior определили в городе Королеве Московской области. В заключительном туре соревнований 74 школьника 5−7 классов разрабатывали модель «умного пешеходного перехода», программировали чат-ботов, собирали контейнер для поддержки жизни «биовещества» и механизм захвата груза для летательных аппаратов.

Пресс-служба Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior На Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

Инженерные соревнования в Московской области открыли серию из 16 финалов, которые пройдут в ноябре-декабре в 16 городах страны. На площадке Технологического университета участники одновременно состязались по четырем сферам: технологии для мира роботов, космоса, среды обитания и виртуального мира. Финалисты представляли семь регионов: Москва, Московская, Курская, Калужская, Белгородская, Тульская и Липецкая области.

Пресс-служба Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior На Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

Победителями первого финала стали:

«Технологии для мира роботов» — команда «Буран»: Олег Хобот , Михаил Лозов , Андрей Кошелев (все — г. Королев), Павел Клеопин (г. Мытищи);

, , (все — г. Королев), (г. Мытищи); «Технологии для космоса» — команда «Созвездие»: Артем Артюшенко , Анастасия Панфилова , Полина Тетерина , Светлана Кудашкина (все — г. Королев);

, , , (все — г. Королев); «Технологии для среды обитания» — команда «Сириус»: Иван Бобровников , Афанасий Даниличев , Екатерина Чистякова , Александра Яшина (все — г. Одинцово);

, , , (все — г. Одинцово); «Технологии для виртуального мира» — команда «Движение вверх»: Екатерина Дмитриевская (г. Жуковский), Анна Рощина (г. Долгопрудный), Анастасия Смирнова, Василий Цветков (оба — г. Красногорск).

«Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы. В этом году при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» мы запустили юниорское направление Олимпиады Кружкового движения НТИ, и отклик более, чем 23 000 школьников со всей России показал, что мы попали в точку, — отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов, — Будущее страны сейчас во многом определяется именно тем, как мы поддержим юного человека, открывшего в себе интерес к инновациям. Очень важно, что интерес к олимпиаде проявили и родители, и преподаватели, и, главное, — сами школьники, заинтересованные в осмысленной работе над реальными вызовами. И первый шаг они сегодня уже сделали».

Пресс-служба Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior На Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

В 2019—2020 учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией» впервые.

«Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 школьников 5−7 классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 ребят. Следующие заключительные этапы пройдут с 24 ноября по 15 декабря в Иркутске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Пресс-служба Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior На Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

«К развитию Кружкового движения НТИ приковано большое внимание со стороны Московской области. Уже больше тысячи ребят занимаются в кружках научно-технической направленности, — отметил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, — Что интересно, в современном мире стерлись возрастные границы, возраст перестал играть значимую роль для участия в олимпиадах. Сегодня школьник умеет быстро ориентироваться в содержании задач, поэтому в Олимпиаде Кружкового движения НТИ. Junior в равной степени могут пробовать свои силы ребята уже с пятого класса».

Пресс-служба Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior На Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

«Символично, что первая олимпиада проходит в Королеве — родине первого спутника, первого космического полета человека. В нашем городе и сегодня совершаются космические открытия, работают 13 крупных градообразующих предприятий, Центр управления полетами. А специалистов для этих предприятий готовят в Технологическом университете, который открыл серию финалов Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior», — сказала заместитель главы г. Королева Виктория Королева.