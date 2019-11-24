Москва, 24 ноября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Певец Лев Лещенко призвал коллег по музыкальному цеху не критиковать Софию Ротару из-за ее желания выступить в Москве на «Песне года». Об этом он сообщил 24 ноября в беседе порталу «Газета.Ru».

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

Заявление певца было вызвано словами бессменной ведущей «Песни года» Ангелины Вовк о том, что Ротару приезжает в Россию, чтобы «подзаработать», назвав ее при этом «бессовестной».

"Нет, об этом нужно просто забыть. Я вообще считаю, что коллеги не должны говорить такое друг про друга. Ангелине Вовк не стоило этого делать», — отметил Лещенко.

Он подчеркнул, что Ротару является «человеком мира» и никто не может ей запретить где-либо выступать. А скандал, разразившийся вокруг приезда певицы в столицу России, он назвал глупостью и «шушерой» вокруг «великой певицы».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, концертный директор популярной исполнительницыСофии Ротару Сергей Лавровназвал «заказом» публикации в российских СМИ компрометирующей артистку информации. Резкий негатив в адрес певицы был вызван сообщениями о том, что артистка выделила значительные средства для ВСУ, осуществляющих агрессию на Донбассе.