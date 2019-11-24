Лондон, 24 ноября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. В Великобритании предъявили обвинения 23-летнему Кристоферу Кеннеди, который являлся подозреваемым по делу о гибели 39 мигрантов, сообщается 24 ноября на сайте британской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия.

Мужчину обвинили во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации, а также в сговоре для нарушения британского иммиграционного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 39 мертвых мигрантов были найдены 23 октября в графстве Эссекс в автомобиле-рефрижераторе. Причиной смерти, по некоторым данным, стало переохлаждение. Позже полиция установила личности погибших, они оказались гражданами Вьетнама. По данному делу уже задержано несколько человек, как в Великобритании, так и во Вьетнаме.

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