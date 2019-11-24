Кейптаун, 24 ноября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в порт Кейптауна (ЮАР), где примет участие в морских учениях. Об этом 24 ноября рассказал журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант» «Маршал Устинов»

«Перед прибытием в порт корабль выполнил салют наций из 21 артиллерийского залпа», — сказал он.

По его словам, российские моряки пробудут в ЮАР несколько дней и примут участие в морских учениях вместе с военными моряками из Китая и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, «Маршал Устинов» и суда поддержки покинули порт Малабо в Экваториальной Гвинее 11 ноября в рамках дальнего похода, начавшегося 3 июля из главной военно-морской базы Северного флота в Североморске. Командует группировкой командир дивизии ракетных кораблей, капитан 1 ранга Андрей Салошин, крейсером — капитан 1 ранга Владимир Кузьмин.

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