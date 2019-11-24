Оренбург, 24 ноября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В ДТП возле посёлка Чистого под Оренбургом 24 ноября погибли два гражданина Таджикистана и четверо граждан Узбекистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Травмированными оказались два человека: граждане Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром. Столкнулись микроавтобус и фура. Погибли пятеро взрослых и ребёнок. Личности погибших и пострадавших уже установлены.