В ДТП под Оренбургом погибли граждане Таджикистана и Узбекистана
Оренбург, 24 ноября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В ДТП возле посёлка Чистого под Оренбургом 24 ноября погибли два гражданина Таджикистана и четверо граждан Узбекистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия аварии
Травмированными оказались два человека: граждане Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром. Столкнулись микроавтобус и фура. Погибли пятеро взрослых и ребёнок. Личности погибших и пострадавших уже установлены.