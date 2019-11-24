Оренбург, 24 ноября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Оренбурге установлены личности погибших в ДТП на трассе до Акбулака возле посёлка Чистого. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия

Также установлены личности пострадавших. Родственникам попавших в ДТП граждан направлена информация о произошедшем.

По данным полиции, за рулём микроавтобуса был гражданин 1980 года рождения. Он выехал на встречную полосу, что и привело к трагедии. После столкновения с фурой на месте погибли пять человек, в том числе ребёнок 2016 года рождения. Ещё один гражданин умер в больнице. Двое граждан остаются в стационарах, их состояние тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром 24 ноября, В микроавтобусе ехали иностранные граждане.