Киев, 24 ноября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Власти Украины должны навсегда забыть о возвращении Крыма и Донбасса, заявил 24 ноября бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся», — сказал Балицкий в эфире YouTube-канала InterVizor.

«Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехали порядка 50 тысяч жителей Украины.

Читайте также: В Киеве хотят начать переговоры с Москвой о «возвращении» Крыма