Москва, 24 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал о возможных причинах того, почему второй пилот авиарейса Москва — Анапа мог скрыть неудовлетворительное состояние своего здоровья при прохождении медицинского осмотра. Об этом 24 ноября он сообщил в интервью «Говорит Москва».

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«Своё заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии», — заявил Сытник.

Он подчеркнул, что ужесточением медосмотров невозможно будет добиться результатов, так как пилоты научатся проходить и их, а необходимо «улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей».

Комментируя случай, которой произошел со вторым пилотом самолета Москва — Анапа, он высказал мнение о необходимости качественного расследования, а именно, сколько часов летал пилот в этом году, были ли у него переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» сегодня в 10:00. В воздухе второму пилоту самолета стало плохо. Было принято решение совершать экстренную посадку в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону. После посадки пилоту была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, он скончался.