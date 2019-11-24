Мехико, 24 ноября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Посол Боливии в Мексике Хосе Креспо заявил, что государственный переворот, аналогичный боливийскому, может произойти в любом государстве Латинской Америки. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

Дипломат подчеркнул, что для предотвращения подобных переворотов латиноамериканским правительствам необходимо научиться лучше контролировать полицию и вооружённые силы, поскольку в итоге именно они становятся «механизмом, посредством которого господствующие классы овладевают нашими народами, когда те хотят обрести свободу».

Креспо также заметил, что для возвращения мира в Боливию необходимо сделать нечто большее, чем просто созвать внеочередные выборы без участия Эво Моралеса.