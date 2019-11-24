Оренбург, 24 ноября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» 24 ноября потерпел поражение от УГМК в полуфинальной игре кубка России. Матч проходил в Оренбурге на площадке СКК «Оренбуржье» и завершился со счетом 61:80, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM На матче

«Лисицы» начали игру динамично и существенно оторвались от соперника уже в первой четверти, сохранив преимущество до конца матча.

Для желто-бордовых игра не задались с самого начала. Оренбурженки пытались сократить разницу в счёте, однако победа осталась на стороне УГМК.

Екатеринбургская команда вышла в финал Кубка России, и 22 декабря пройдет матч «лисиц» с победителем полуфинальной пары «Динамо» (Курск) — «Динамо» (Новосибирская область).

Оренбургской «Надежде» предстоит борьба за третье место.