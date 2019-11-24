Варшава, 24 ноября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. 24 ноября в Варшаве прошло заседание польской партии либерального толка «Новочесна». Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

На этом заседании председатель партии Катажина Любнауэр объявила о своем уходе с поста:

«Правда такова, что нам удалось хорошо себя показать на выборах в Сейм и в местное самоуправление, однако выборы в Европарламент и вообще выборы в польский парламент мы проиграли и как партия, и как коалиция. Как одна из лидеров Гражданской коалиции я беру на себя ответственность за результаты выборов и объявляю об уходе с поста председателя партии «Новочесна».

После ухода в отставку Любнауэр члены партии проведут выборы нового председателя. По неофициальным данным, им должен стать нынешний секретарь партии Адам Шлапка.