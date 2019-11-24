Демянск, Новгородская область, 24 ноября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Спасатели аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Новгородской области вернулись домой из Демянского района, где в течение почти трёх недель ликвидировали последствия осеннего наводнения. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 ноября, в пресс-службе ведомства, «помощь оказана всем, кто об этом просил».

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок. 1870-75 г

«Почти три недели специалисты перевозили людей на лодках, доставляли лекарства и дрова, сушили дома и подвалы», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Перед отправкой домой спасатели ещё раз обошли ранее подтопленные участки, пообщались с населением. За помощь в ликвидации последствий паводка спасателей отметили наградами.

Отметим, что к 24 ноября в Новгородской области оставались подтопленными территории 11 населённых пунктов. Под водой 184 приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет. Остаются повреждёнными 16 участков дорог и семь мостов. На ликвидации последствий паводка всё ещё заняты более 150 человек.

Напомним, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.