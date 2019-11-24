Москва, 10 февраля, 2011, 16:38 — ИА Регнум. Война августа 2008 года была выгодна тем, кому был выгоден распад Советского Союза. Об этом 10 февраля в Москве в ходе круглого стола под названием "Новая агрессия Саакашвили и Россия в битве за новый Кавказ" заявил лидер "Общества Ираклия второго" (Грузия) Арчил Чхоидзе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам Чхоидзе, в этот период США имели большие проблемы: неудачная операция в Ираке, расчленение Сербии, миссия в Афганистане; многие союзники по НАТО начали сокращать свой контингент в Афганистане. "США было выгодно втянуть Россию в войну, в результате чего Россия стала бы агрессором в лице Запада. США устроило бы и решение России не вмешиваться в происходящее в регионе, в результате чего она бы потеряла свой авторитет в Закавказье", - отметил он.

Чхоидзе также считает, что еще одной целью США было расчленение Православной церкви. По его словам. "еще Збигнев Бжежиньский говорил, что после СССР врагом будет Православная церковь и Православие". "В этой войне Михаил Саакашвили был простым солдатом, состоящим на службе у своих патронов. США оккупировали наше правительство, СМИ и неправительственные организации. Но даже несмотря на это, по данным опроса USAID , 75% населения Грузии желают нормализации отношений с Россией. Необходимо не допустить, чтобы эти архитекторы нового мира посеяли вражду между православными народами", - заявил он.