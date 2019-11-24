Грузинский эксперт: Августовскую войну устроили США, чтобы втянуть туда Россию и расчленить Православие
Москва, 10 февраля, 2011, 16:38 — ИА Регнум. Война августа 2008 года была выгодна тем, кому был выгоден распад Советского Союза. Об этом 10 февраля в Москве в ходе круглого стола под названием "Новая агрессия Саакашвили и Россия в битве за новый Кавказ" заявил лидер "Общества Ираклия второго" (Грузия) Арчил Чхоидзе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам Чхоидзе, в этот период США имели большие проблемы: неудачная операция в Ираке, расчленение Сербии, миссия в Афганистане; многие союзники по
Чхоидзе также считает, что еще одной целью США было расчленение Православной церкви. По его словам. "еще