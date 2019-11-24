Новосибирск, 24 ноября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Аварийно-ремонтные работы на теплотрассе завершены теплоэнергетиками в Новосибирске. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба администрации города.

Павел Редин ИА Красная Весна Теплотрасса. Трубы

Авария на теплотрассе произошла в городе 23 ноября на улице Фасадной. Без теплоснабжения остались 118 многоквартирных домов и семь социальных объектов, в том числе школы и детский сад. К утру ремонт на теплотрассе был завершён, аварийно-ремонтная бригада заменила часть трубы и начала заполнение теплосети.

В настоящее время без тепла остаются пять жилых домов и один детский сад. По данным пресс-службы, полностью теплоснабжение будет восстановлено к 19:00 по местному времени 24 ноября.

Всего в ремонтных работах было задействовано 24 человека и 11 единиц техники. За ходом работ по устранению аварии на месте ЧП осуществляла контроль оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Стоит отметить, что это уже третья за неделю крупная авария на теплотрассе в городе Новосибирске. Ранее ИА REGNUM сообщало о коммунальной аварии, которая на два дня оставила без тепла и горячей воды 60 объектов в городе Новосибирске, в том числе десятки многоквартирных домов.