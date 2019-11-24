Хиросима, Япония, 24 ноября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Преступлением назвал использование атомной энергии в военных целях папа Римский Франциск во время своего визита в японский город Хиросиму. Об этом 24 ноября сообщает агентство Kyodo.

Ядерный взрыв

По словам понтифика, он чувствовал своим долгом посещение Хиросимы. Папа Римский назвал преступлением и нарушением этики использование атомной энергии в военных целях.

Как пояснил понтифик, невозможно говорить о мире в то же время, когда создаётся самое совершенное оружие для ведения войн. Настоящий мир, по мнению папы Римского, возможен только в мире без оружия.

Место атомной бомбардировки в городе Хиросиме папа Римский посетил после своего визита в город Нагасаки, который также был подвергнут ядерной бомбардировке армией США. После Хиросимы в планах у понтифика визит в пострадавший от землетрясения и цунами города Фукусиму, где произошла авария на АЭС в 2011 году. Затем папа Римский проведёт мессу перед верующими в столице Японии городе Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите папы Римского Франциска в японский город Нагасаки, где понтифик возложил цветы к памятнику погибшим от ядерной бомбардировки США.

Напомним, что это первый визит главы католической церкви в Японию за последние 38 лет. До этого с визитом в эту страну совершал папа Римский Иоанн Павел II в 1981 году.