Белград, 24 ноября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. 23 ноября в интервью для французского журнала Le Figaro президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина не делает ничего для того, чтобы найти компромиссное решение противоречий в отношениях с Сербией.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербский лидер выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за содействие в проведении диалога и организацию встречи между лидерами Косово и Сербии, поскольку он берется за дело, при участии в котором никто не может гарантировать ему политического успеха.

«Он поступает мужественно. Он участвует в разрешении важной проблемы, несмотря на то, что шансов на то, что предпринятые усилия политически окупятся, немного», — заявил Вучич.

Напомним, на полях Парижского форума мира президент Франции Макрон организовал встречу президентов Сербии и Косово и пригласил обоих лидеров провести ещё одну встречу при его посредничестве.