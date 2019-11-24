Багдад, 24 ноября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. ВВС Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, об этом 24 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

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«Еще трое членов террористической, сепаратистской организации, обнаруженной в районе Запа, были «нейтрализованы» нашими беспилотниками», — говорится в заявлении министерства обороны, приводимого изданием.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.