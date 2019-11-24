Анкара, 24 ноября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации, начавшейся на востоке страны, об этом 24 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкий флаг

«В ходе операции, проводимой при поддержке авиации, провинциальные силы жандармерии обезвредили троих террористов в районе Сеньяла», — говорится в заявлении военных, цитируемом изданием.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.