Лампедуза , Италия, 24 ноября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. 149 нелегальных мигрантов были спасены береговой охраной Италии с лодки, перевернувшейся возле острова Лампедуза. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Ggia Мигранты в море

Информацию о терпящем бедствие примерно в двух километрах от острова Лампедуза судне с мигрантами сотрудники береговой охраны получили вечером 23 ноября. Через некоторое время после прибытия катеров береговой охраны на место происшествия, лодка с людьми перевернулась.

Сотрудники береговой охраны подняли из воды 149 человек, все мигранты были доставлены в порт Лампедузы. Как утверждает ведомство, из воды были подняты все мигранты.

После крушения лодки к поисково-спасательной операции привлекли корабль и вертолет итальянских ВМС и два судна Финансовой гвардии. Людей в море обнаружено не было. По утверждениям самих мигрантов, в результате крушения пропали 20 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании потока мигрантов, направляющихся в страны Евросоюза из Ливии.