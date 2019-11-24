Париж, 24 ноября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Два человека числятся пропавшими без вести, ещё двое пострадали в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юге Франции. Об этом 24 ноября сообщила радиостанция France Info.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

По предварительной информации, один из пропавших без вести упал в бурный поток воды в департаменте Вар из-за опрокидывания лодки спасателей, второго пропавшего унесло водой при выходе из дома.

В департаменте Приморские Альпы спасатели вытащили из-под обвала 78-летнего мужчину, а в Ницце госпитализирована женщина, попавшая под неожиданно появившуюся на побережье высокую волну.

Утром 24 ноября во французских департаментах Вар и Приморские Альпы был введён «оранжевый» уровень вместо предыдущего «красного», который ввели на юге страны из-за угрозы наводнений. При этом синоптики предупредили, что дожди будут продолжаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении «оранжевого», предпоследнего, уровня метеоопасности из-за ливневых дождей в 11 регионах Франции.