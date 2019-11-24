Вашингтон, 24 ноября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Layton Dudley Деонтей Уайлдер

Бой был довольно интересным. К седьмому раунду, судя по карточкам всех трех судей, Ортис доминировал. Так, после шести раундов, один судья выставил счет 58:56, двое других 59:56— все в пользу кубинца Ортиса.

Но в седьмом раунде Уайлдер мощным правым прямым ударом отправил Ортиса на настил. Кубинец не смог оправиться от удара и бой был остановлен — победа Уайлдера, он смог защитить свой титул чемпиона WBC.

Для Уайлдера, которому 34 года, это 42-я победа в карьере, при это 41 из них он одержал нокаутом.

У Ортиса это уже второе поражение из его 35 поединков. Примечательно, что оба поражения он потерпел от Уайлдера.