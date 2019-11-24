Вашингтон, 24 ноября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса. Об этом сообщается на официальной странице миссии в социальной сети Twitter.

Марс

Небольшая буровая установка HP3 работает на поверхности Марса с февраля 2019 года. Учёные надеются углубиться на 5 метров, это позволит впервые измерить температуру тепловых потоков в марсианском грунте.

В апреле в работе буровой установке возникли первые проблемы — оказалось, что в месте посадки модуля миссии InSight марсианский грунт состоит из мелкодисперсных частиц. Специалистам удалось продолжить бурения благодаря использованию манипулятора посадочного модуля, однако в конце октября бур неожиданно вытолкнуло наружу.

22 ноября инструмент HP3 вернулся к работе и продолжил бурение марсианской поверхности. К настоящему времени буровая установка прошла около 50 см.

Напомним, автоматическая межпланетная миссия американского аэрокосмического агентства NASA InSight совершила посадку на Марсе в ноябре 2018 года. В состав миссии вошло несколько инструментов, главным из которых является сейсмометр SEIS, позволивший зафиксировать более 20 эпизодов сейсмической активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно о планах NASA и Европейского космического агентства по запуску межпланетной миссии к Марсу, которая позволит произвести забор грунта и его доставку на Землю. Планируется, что эта миссия будет реализована к 2031 году.