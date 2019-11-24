Донецк, 24 ноября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками на территории Донецкой Народной Республики 12 раз за прошедшие сутки. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

В зону обстрела со стороны украинских военнослужащих попали следующие населённые пункты/районы: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, мкр-н «Октябрьский»), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Крутая Балка, Коминтерново.

При обстрелах войска Киева, нарушив все достигнутые ранее договорённости, применяли следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, зенитные установки, вооружение БМП/БТР, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение. Всего по территории ДНР украинские войска выпустили 67 единиц боеприпасов.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР в результате обстрелов войсками Украины нет, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях нарушения режима перемирия на территории ДНР со стороны украинских войск.