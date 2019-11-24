Вашингтон, 24 ноября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил на серверах облачного сервиса Google Cloud базу данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и Github. Об этом сообщает Wired.

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Общий объём данных, обнаруженных экспертом, составил около 4 терабайт. Сервер, на котором хранится база данных, являлся незащищённым, поэтому доступ к нему мог получить практически любой человек.

Часть обнаруженных записей содержала номера телефонов, почтовые адреса, а также связанные профили в социальных сетях. Эксперт отметил, что пользователи сами публикуют некоторую личную информацию на своих страницах в социальных сетях, однако сбор такой крупной базы данных является беспрецедентным.

«Что выделяется в этом инциденте, так это объём собранных данных и то, как они агрегируются, хранятся и коммерциализируются без ведома владельцев», — объяснил Тройя.

Он добавил, что информация об обнаруженной базе была передана Федеральному бюро расследований США, после чего доступ к данным был заблокирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре германский оператор сотовой связи T-Mobile уведомил о кибератаке, повлекшей утечку данных до 1 млн клиентов.