Паттайя, Таиланд, 24 ноября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Полиция Паттайи арестовала пьяного русского два раза: первый — утром, после чего туриста отпустили, и второй раз уже днем, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Victor Арест

Курьезная ситуация развивалась следующим образом: морская полиция Паттайи арестовала пьяного россиянина, когда тот ходил полуголым и оскорблял местных жителей и других туристов. Это произошло утром 21 ноября. Вскоре задержанного решили отпустить, но тот не собирался прекращать возмущать общественный порядок, шуметь и оскорблять всех вокруг. Так он попал в руки полиции по второй раз, и теперь уже его отвезли для дальнейшего разбирательства в участок.

Добавим, что сотрудники местной полиции были настолько возмущены поведением отдыхающего, что сняли момент задержания на видео и опубликовали его в Facebook.