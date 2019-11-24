Москва, 24 ноября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Когда можно начинать подкармливать диких птиц и что допустимо класть в кормушку, рассказали жителям Москвы на портале Mos.ru

Кормушка для птиц

Начинать подкормку пернатых животных можно только после того, как установится устойчивая отрицательная температура, а на земле окончательно уляжется на зиму снег. Если начать прикармливать птиц до этого времени, то существует опасность привлечения перелетных птиц, которые будут задерживаться на миграционных путях, что крайне нежелательно.

После того как среди водоплавающих улетят все лысухи, чомги, чернети и другие, можно смело начинать подкормку оставшихся на московских водоемах крякв.

Хлеб — не самая лучшая пища для птичьего кишечника из-за обилия содержащихся в нем сахаров, а также большого содержания воды, которая в мороз делает такую пищу трудно усваиваемой. Подойдут семена подсолнечника, очищенные лесные, грецкие орехи и арахис, несоленое и без специй сало, кусочки сыра и творога. Можно использовать зерна и крупы и различные злаковые привлекут мелких воробьинообразных. А засохшие ягоды станут приманкой для птиц покрупнее: свиристелей и снегирей.

Авторы напоминают, что чем больше птиц выживет в зимний период, тем больше насекомых вредителей они соберут весной и тем здоровее будут парковые насаждения и лесные массивы на московских ООПТ.