Шарм-эль-Шейх, Египет, 24 ноября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Как показали результаты опроса, проведенного порталом TourDom.ru, почти половина респондентов не хотят ехать в Шарм-эль-Шейх даже с учетом сократившегося почти в 2 раза время трансфера после открытия новой магистрали из Каира, сообщает TourDom.ru.

Шухрат Саъдиев Шарм-эль-Шейх

Новая высокоскоростная трасса будет открыта в конце 2020 года, и соединит Каир с курортным городом Шарм-эль-Шейх. Ожидается, что она будет короче существующей на 200 километров, что позволит сократить время трансфера с 8−9 часов до 4 часов. Однако для многих путешественником и четыре часа — это перебор. Так, например, один из опрошенных пожаловался: «4,5 лететь, ну пусть даже 5 потом на автобусе ехать… Мутная перспектива-то! Ждем сами знаете чего. Скоро 5 лет уж как…». Только четверть опрошенных считают, что такое решение жизнеспособно, однако лишь 5% решили полностью отказаться от отдыха в Египте из-за неудобной дороги.

Напомним, что авиасообщений с Египтом было прекращено 31 октября 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», рухнувшего на Синайском полуострове и унесшего жизни 224 пассажиров.