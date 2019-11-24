Москва, 24 ноября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Пассажиропоток по водным путям Московского бассейна за навигационный сезон 2019 года достиг 1,4 миллиона человек — на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Alexxx1979 На Москва-реке

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Канал имени Москвы» прокомментировали: «Спрос на речные путешествия продолжил положительный тренд развития водных магистралей страны: пассажиропоток увеличился на 4%». Всего за сезон 2019 года по рекам Московского бассейна было совершено около 19 тысяч рейсов, а совокупный объем турпотока на «Канале имени Москвы» превысил 280 тысяч человек, которых перевозили 89 круизных лайнеров.

Напомним, что в 2019 году навигация в Центральной России была открыта 24 апреля и закрыта 22 ноября.