Киев, 24 ноября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. На Украине в городах, где есть дипломатические представительства РФ (Киев, Одесса, Львов, Харьков) украинские боевики и националисты пришли к зданиям российских представительств в связи с чествованием погибших во время голода 1932−1933 гг. Об этом 23 ноября сообщается на сайте организации «Объединение добровольцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Известно, что в акции приняли участие члены организации «Объединение добровольцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также представители «Всемирного движения патриотов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сообщении указано, что целью данного мероприятия было напомнить «россиянам кто виновен в смерти миллионов украинцев». Участники акции принесли с собой плакаты с надписью «Голодомор 1932−1933 годов. Помним. Отомстим» и «Тогда их мог спасти хлеб — теперь нас спасет память».

«Мы должны напоминать виновникам трагедии, что это именно они заморили миллионы людей — от младенцев до немощных бабушек. А что делаем мы? Мы ставим свечу, а в то же время говорим по-русски. Еще до 2014-го года, пока не началась открытая оккупация, мы считали русских братьями. Какие же они братья? История четко дает понять кто мы, а кто наш враг. Враг, который и поныне готов прийти в наш дом и убить нас», — отметила глава «Объединения добровольцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Елена Живко.

ИА REGNUM напоминает, на Украине на основании реальной исторической трагедии — голода в СССР, который был в 1932—1933 годах, создали миф, согласно которому на территории УССР голод был искусственно организован «сталинским режимом», чтоб уничтожить непокорное население украинской национальности. При этом факты массовой гибели населения СССР не украинской национальности на территории УССР и за ее пределами во внимание не принимаются. Также украинскими политиками и историками игнорируются документы, которые опровергают созданный на Украине миф о голодоморе-геноциде. В связи с созданным мифом, украинские националисты, а также высокопоставленные политики зачастую обвиняют РФ, как преемницу СССР, в спланированной массовой гибели населения УССР во время голода 1930-х гг.

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