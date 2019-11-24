Форум «ПроеКТОриЯ» в Ярославле открыл губернатор Дмитрий Миронов
Ярославль, 24 ноября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. 23 ноября в Ярославле открылся всероссийский форум профессиональной ориентации школьников «ПроеКТОриЯ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
В форуме участвуют более 500 школьников из 80 регионов страны. Четыре дня они будут решать задачи работодателей ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на получение высшего образования в вузах страны с дальнейшим трудоустройством. Работа построена вокруг 6 тем: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность».
В открытие форума приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и заместитель министра просвещения Ирина Потехина.
Дмитрий Миронов отметил, что эксперты прогнозируют новому поколению смену специальностей как минимум 5 раз в течение жизни. При этом множеству новых профессий еще только предстоит появиться. Значит, выиграет тот, кто будет наиболее мобильным и способным к овладению новыми навыками.
Заместитель министра просвещения Ирина Потехина рассказала, что «ПроеКТОриЯ» вошла в национальный проект «Образование». В рамках проекта круглогодично проходят онлайн-уроки, которые имеют миллионную аудиторию.
В первый день форума перед участниками выступили писатель Сергей Минаев, историк архитектуры Айрат Багаутдинов, проректор СПбПУ Алексей Боровков, другие общественные деятели и эксперты.
В заключительный день форума, 26 ноября состоится Большой открытый урок «Школа завтрашнего дня» с подключением школ из 18 российских регионов. Форум «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится в Ярославле с 2013 года по распоряжению Владимира Путина.