Ярославль, 24 ноября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. 23 ноября в Ярославле открылся всероссийский форум профессиональной ориентации школьников «ПроеКТОриЯ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Форум «ПроеКТОриЯ»

В форуме участвуют более 500 школьников из 80 регионов страны. Четыре дня они будут решать задачи работодателей ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на получение высшего образования в вузах страны с дальнейшим трудоустройством. Работа построена вокруг 6 тем: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность».

В открытие форума приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и заместитель министра просвещения Ирина Потехина.

«Каждый из вас уже добился определённых успехов, — сказал, обращаясь к участникам, Дмитрий Миронов. — Надеюсь, что форум «ПроеКТОриЯ» поможет вам определиться с выбором будущей профессии и сферой научных интересов. Перед вами сегодня открыты все пути. Наша страна выходит на лидирующие позиции в экономике, сфере цифровых технологий и производства. Поэтому безусловно нуждается в молодых профессиональных кадрах. Чтобы быть успешными всю жизнь, необходимо уже сейчас выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию и накапливать уникальный набор компетенций. Пусть эти несколько дней, которые вы проведёте в Ярославле, станут стартом вашей будущей интересной карьеры. Желаю вам плодотворной работы, новых открытий, счастья и успеха!

Дмитрий Миронов отметил, что эксперты прогнозируют новому поколению смену специальностей как минимум 5 раз в течение жизни. При этом множеству новых профессий еще только предстоит появиться. Значит, выиграет тот, кто будет наиболее мобильным и способным к овладению новыми навыками.

Заместитель министра просвещения Ирина Потехина рассказала, что «ПроеКТОриЯ» вошла в национальный проект «Образование». В рамках проекта круглогодично проходят онлайн-уроки, которые имеют миллионную аудиторию.

«Когда мы семь лет назад придумали этот форум, мы не предполагали, что он примет такие масштабы. Семь лет назад нас было несколько сотен — это были самые мотивированные, самые яркие ребята, а сегодня Проектория — это 100 миллионов просмотров в социальных сетях, это 30 тысяч школ, которые регулярно на связи с нами, это огромное количество партнеров и в бизнесе и в вузах, которые нас сопровождают, — сказала Ирина Потехина.

В первый день форума перед участниками выступили писатель Сергей Минаев, историк архитектуры Айрат Багаутдинов, проректор СПбПУ Алексей Боровков, другие общественные деятели и эксперты.

В заключительный день форума, 26 ноября состоится Большой открытый урок «Школа завтрашнего дня» с подключением школ из 18 российских регионов. Форум «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится в Ярославле с 2013 года по распоряжению Владимира Путина.