Кишинёв, 24 ноября, 2019, 00:44 — ИА Регнум. При помощи спецтехники спасателям Кишинева удалось снять мужчину с опоры ЛЭП, где он провел более девяти часов. Об этом заявила пресс-секретарь департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу, передает «Интерфакс».

Pixabay.com ЛЭП

Мужчина просидел на опоре с 11:00 до 20:30. На это время была отключена электроэнергия, в результате чего около 20 тысяч потребителей были отключены от электросети. Около 10 тысяч домохозяйств оставались без тепла и света целый день. В добавок к этому в двух микрорайонах столицы Молдавии не ходили троллейбусы и не работали светофоры на перекрестках.

В настоящий момент причины поступка пытаются определить медики.

«Мужчина ведет себя агрессивно, кричит и плюется», — заявила Пушкашу, добавив, что ранее спасенный неоднократно бил посуду и резал соседям колеса.

По словам соседей, специалисты психиатрической клиники ранее уже поставили диагноз покорителю ЛЭП.

Сейчас подача электроэнергии в Кишиневе восстановлена.