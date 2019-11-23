Королёв, Московская область, 24 ноября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Пожар в подмосковной многоэтажке распространился на площади более 1,8 тыс. кв., эвакуировано 40 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Пожарные

Сигнал о возгорании поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС вечером в половину десятого.

«В настоящее время горят восемь квартир на третьем этаже и кровля на площади 1800 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент по адресу городской округ Королев, ул. Первомайская, д. 12 находятся 28 единиц техники и 87 человек личного состава.