Мехико, 24 ноября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил новые преследования руководства его партии «Движение к социализму» со стороны самопровозглашённого правительства, в том числе безосновательное задержание заместителя председателя партии Херардо Гарсии и порочащие репутацию обвинения в адрес его дочери. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Продолжается преследование руководителей партии, — написал Моралес на своей странице в Twitter. — Не имея доказательств и юридического обоснования, они арестовали Херардо Гарсию, руководителя Местной университетской федерации при Главном университете Святого Симона Карлоса Хучани и выпустили орден на арест Вильмы Аланоки [бывшего министра связи]».

«Прекратите незаконные и необоснованные задержания», — обратился к новым властям Боливии Моралес.

Обвинения его дочери Эвалис в незаконном обогащении президент в изгнании назвал «ещё одним свидетельством лжи режима де-факто» и потребовал предоставить доказательства.