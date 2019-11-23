Вашингтон, 23 ноября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Продюсер и основатель кинокомпании GK Films Грэм Кинг, работавший над фильмом «Богемская рапсодия», получил от наследников Майкла Джексона права на создание фильма-биографии о поп-певце с использованием любой музыки артиста. Об этом сообщает издание Deadline.

Francisconce Майкл Джексон. Голограмма

Кинг пока не раскрывает условия сделки и кто будет режиссером картины, однако, уже известно, что в качестве сценариста выступит Джон Логан, в фильмографии которого работа над такими кинолентами как «Гладиатор», «Последний самурай» и «Чужой: Завет».

Кроме этого, продюсер подчеркнул, что фильм правдиво расскажет о жизни Джексона, без купюр. Это заявление скорее всего было вызвано недавно вышедшим документальным фильмом о поп-певце «Покидая Неверленд», в котором повествуется о двух мужчинах, совращенных в детстве Джексоном. После этого скандала, были изъяты из проката серии мультипликационного фильма «Симпсоны», в которых музыкант озвучил одного из героев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн к телеканалу HBO из-за документального фильма Leaving Neverland («Покидая Неверленд»). В картине певца обвиняют в изнасиловании двух мальчиков 7 и 10 лет. Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс». Для широкой аудитории фильм вышел в прокат 3 марта.