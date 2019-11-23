Пермь, 23 ноября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. В Перми состоялась творческая встреча с известным писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным, об этом 23 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Тюленева Захар Прилепин в Перми

Автор представил поклонникам своего творчества новую книгу «Есенин. Обещая встречу впереди», а также поделился своими мыслями по поводу проблем современной России в социально-политической и культурной сферах.

Работа, посвященная творчеству выдающегося русского поэта, с точки зрения Прилепина, как никогда актуальна, она рифмуется с современной Россией.

«Удивительным образом вещи, которые прошли через его жизнь, через его биографию, они очень серьезно рифмуются и отражаются в нашей нынешней жизни. Есенин не только поэт, он прозорливый аналитик, политик в самом широком смысле, умнейший человек, который тогда ещё, сто лет назад дал ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют», — отметил Прилепин.

Писатель также подчеркнул, что несмотря на незначительное количество в России людей, разделяющих либеральные взгляды, их роль в общественно-политической жизни страны непропорционально велика.

«Несмотря на то, что патриотической общественности и левоориентированной общественности до 80%, а их (западников и либералов — прим. ред.) гораздо меньше, у них гораздо большая и более серьезная ресурсная база в сфере культуры, литературы и экономики. Они обладают гораздо большими возможностями и полномочиями. В театральной сфере их число достигает 90%», — резюмировал Прилепин.

Напомним, писатель Захар Прилепин известен широкой общественности не только за свою активную гражданскую позицию, не только за свой литературный талант, но также и за участие в боевых действиях. Он сражался в рядах добровольцев на Донбассе, помогая ополченцам отражать агрессию ВСУ.