Москва, 23 ноября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием процесс переселения старообрядцев в Россию. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин и митрополит Корнилий

«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — отметил митрополит.

Он подчеркнул, что в 2020 году в Россию планируют вернуться порядка 150 семей, которые на данный момент проживают в Латинской Америке.

Кроме этого, Корнилий поблагодарил президента за деятельное участие в организации празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече в рамках ВЭФ-2019 в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о предоставлении некоторых льгот для переселенцев-старообрядцев. На данный момент в России действует программа переселения, где предусмотрено много преференций для возвращающихся в страну.