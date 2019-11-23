Санкт-Петербург, 23 ноября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга вычислили и задержали мужчину, стрелявшего в воздух из окна автомобиля на Московском проспекте. Видеозапись этой стрельбы была выложена в интернет и вызвала тревогу и возмущение петербуржцев. Огонь вёлся из предмета, похожего на автомат. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Задержание

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи 22 ноября очевидец сообщил в полицию, что водитель автомобиля «Лада Приора» во время движения в районе Московских ворот стрелял из окна машины. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

В короткое время стрелок был установлен и задержан — им оказался 21-летний местный житель. Предположительно, стрельба велась из охолощенного оружия, то есть, исключающего использование боевых патронов.

«В настоящее время полицейскими устанавливается местонахождение оружия, автомобиль изъят в рамках возбужденного уголовного дела», — отметили в Главке МВД России.

Как сообщали СМИ, на видеозаписи инцидента видно, что на «Приоре» размещена наклейка #нохчиборз, что переводится как «чеченский волк». Саму запись опубликовал в Instagram блогер Мансур Абдылхаисиев. Позже он заявил, что на записи — видеомонтаж.

Напомним, похожий инцидент произошел на днях в Ленобласти. Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна многоквартирного дома поздно вечером 21 ноября. Задержанный оказался машинистом электропоезда.