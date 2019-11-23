«Тоттенхэм» одержал первую победу при Моуриньо
Лондон, 23 ноября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. 23 ноября в Лондоне на «Олимпийском стадионе» между командами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась победой «шпор».
Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, получивший оценку 8.54, оформивший 1+1 по системе гол+пас, совершивший 2 успешных отбора и подавший 1 корнер. Точность передач футболиста составила 88%.
«Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на 9-ю позицию. «Вест Хэм» с 13-ю баллами остался на 16-м месте в таблице чемпионата.
Статистика матча («Вест Хэм"/"Тоттенхэм»)
Удары 8/15
Удары в створ ворот 5/8
Соотношение владения мячом 47%/53%
Фолы 12/14
Угловые 3/7
Оценки WhoScored 6.59/6.99
Составы на матч:
«Вест Хэм»: Хименес, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Снодграсс, Ярмоленко, Андерсон, Нобл, Райс, Аллер.
Запас: Бальбуэна, Сабалета, Санчес (↑ 64), Форналс (↑ 56), Мартин, Аети, Антонио (↑ 46).
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.
«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Винкс, Дайер, Сон, Алли, Моура, Кейн.
Запас: Роуз (↑ 75), Уокер-Питерс, Сиссоко (↑ 84), Ло Чельсо, Фойт, Эриксен (↑ 79), Остин.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Роберт Джонс.
Желтые карточки: Диоп — 11, Фредерикс — 39, Дэвис — 70, Кейн — 87, Снодграсс — 87.
Забитые мячи: Сон Хын Мин (Деле Алли) 36 — 0:1, Лукас Моура (Сон Хын Мин) 43 — 0:2, Харри Кейн (Серж Орье) 49 — 0:3, Майкл Антонио (Марк Нобл) 74 — 1:3, Анджело Огбонна (Роберт Снодграсс) 90 — 2:3.