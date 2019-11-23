Лондон, 23 ноября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. 23 ноября в Лондоне на «Олимпийском стадионе» между командами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась победой «шпор».

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, получивший оценку 8.54, оформивший 1+1 по системе гол+пас, совершивший 2 успешных отбора и подавший 1 корнер. Точность передач футболиста составила 88%.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на 9-ю позицию. «Вест Хэм» с 13-ю баллами остался на 16-м месте в таблице чемпионата.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Тоттенхэм»)

Удары 8/15

Удары в створ ворот 5/8

Соотношение владения мячом 47%/53%

Фолы 12/14

Угловые 3/7

Оценки WhoScored 6.59/6.99

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Хименес, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Снодграсс, Ярмоленко, Андерсон, Нобл, Райс, Аллер.

Запас: Бальбуэна, Сабалета, Санчес (↑ 64), Форналс (↑ 56), Мартин, Аети, Антонио (↑ 46).

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Винкс, Дайер, Сон, Алли, Моура, Кейн.

Запас: Роуз (↑ 75), Уокер-Питерс, Сиссоко (↑ 84), Ло Чельсо, Фойт, Эриксен (↑ 79), Остин.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Диоп — 11, Фредерикс — 39, Дэвис — 70, Кейн — 87, Снодграсс — 87.

Забитые мячи: Сон Хын Мин (Деле Алли) 36 — 0:1, Лукас Моура (Сон Хын Мин) 43 — 0:2, Харри Кейн (Серж Орье) 49 — 0:3, Майкл Антонио (Марк Нобл) 74 — 1:3, Анджело Огбонна (Роберт Снодграсс) 90 — 2:3.