Берлин, 23 ноября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Немецкие астрономы с помощью телескопа в Чили обнаружили сразу три чёрных дыры, расположенных рядом друг с другом в самом центре массивной галактики NGC 6240. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на статью в Astronomy & Astrophysics.

В космосе

Привлекшая внимание учёных галактика находится на расстоянии около 300 млн световых лет от Земли. Как правило, в центре галактики находится большая чёрная дыра, однако, галактика NGC 6240 имеет неправильную форму. Раньше учёные считали, что это связано с тем, что NGC 6240 образовалась путём слияния двух галактик, каждая из которых имела по чёрной дыре. Однако, наблюдения с высоким разрешением показали, что в центре этой галактики находятся сразу три сверхмассивных чёрных дыры массой в 90 млн масс Солнца на очень близком расстоянии друг от друга.

Никогда раньше учёные не обнаруживали такой картины во Вселенной. Открытие позволяет понять, как образовываются сверхмассивные галактики. Наблюдение со столь высоким разрешением стало доступно благодаря 8-метровому телескопу Европейской южной обсерваторией в Чили. Он состоит из 4 телескопов с зеркалами диаметром по 8,2 метра. Если бы на Луне кто-нибудь включил автомобильные фары, то их можно было увидеть в этот телескоп.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что астрономы, сделавшие первый фотоснимок чёрной дыры, планируют сделать видеозапись в реальном времени того, как чёрная дыра, расположенная в центре нашей галактики — Млечный Путь, поглощает звёзды.