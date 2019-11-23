Москва, 23 ноября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Проект «Московские центральные диаметры» (МЦД) реализовали в пять раз быстрее, чем аналогичный строительный проект в Лондоне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».

Brateevsky Поезд. МЦД

«МЦД — громадный проект. В Великобритании, в Лондоне, подобный проект начали и уже больше 10 лет завершить не могут. Мы реализовали за два года два таких проекта», — заявил Собянин.

Речь идет об одном из крупнейших проектов Великобритании по возведению железной дороги имени королевы Елизаветы, которая должна соединить западные и восточные пригороды столицы государства через центр города. Ее общая длина составляет 118 км.

Сроки сдачи диаметров в Лондоне неоднократно переносились, предположительно, что объект будет все-таки достроен к марту 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября был запущен крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области — новое наземное метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичного метро. В церемонии открытия движения по первым маршрутам МЦД принял участие президент России Владимир Путин.