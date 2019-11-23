Эрбиль, Ирак, 23 ноября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс посетил с официальным визитом Ирак, где провел встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, об этом 23 ноября сообщает Al Arabia.

Fars News Agency Нечирван Барзани

Целью визита Пенса стало стремление заверить иракских курдов в полной поддержке Соединенными Штатами, что стало необходимо после того, как президент США Дональд Трамп принял решение вывести войска из Сирии.

Также вице-президент провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди, стороны обсудили акции протеста, продолжающиеся в стране с начала октября 2019 года.

Напомним, вывод американских войск из севера Сирии сделал возможным турецкую агрессию против курдских повстанцев. Курды назвали действия Вашингтона предательством.