Якутск, 23 ноября, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену, об этом 23 ноября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в комментарии ТАСС.

LxAndrew Река Лена и город Якутск

«Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект РФ строит на принципах концессионного соглашения, региональный проект, который коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом», — приводит слова министраа издание.

Как подчеркнул Дитрих, в Минтрансе указанный проект вскоре будет рассмотрен, и по его реализации будет принято оперативное решение.

Напомним, по мосту через реку Лена предполагается бесплатное движение легковых автомобилей, однако остальные виды транспорта вынуждены будут оплачивать проезд в размере от 1 до 4 тыс. рублей.